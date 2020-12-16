DİYARBAKIR - Yolcu minibüsü devrildi: 7 yaralı
16.12.2020 10:11 | Son Güncelleme: 16.12.2020 10:17
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Diyarbakır'da meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet Malkoç yönetimindeki 21 M 0221 plakalı yolcu minibüsü, Yenihal Köprülü Kavşakta sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yoldan ana yola devrildi.
Kazada, sürücü Malkoç ile 6 yolcu yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan