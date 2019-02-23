Diyarbakır Yırtık Ayakkabılı Madalya Avcılarının Hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları

Yırtık ayakkabılı madalya avcılarının hedefi 2020 Tokyo Olimpiyatları (ÖZEL)

Diyarbakır'da, Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalyalarla dönen genç spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. Dışarıdaki duvarda özellikle kış şartlarında çalışmakta zorlanan sporcular, kapalı alanda çalışabilecekleri bir duvar ve eksik malzemelerinin tamamlanmasını istiyor.

Kentteki tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabılarla ve eksik malzemelerle hazırlandıkları şampiyonalardan madalya ile dönen Diyarbakır Doğa Sporları Kulübü (DİDOSK) üyesi spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak için destek bekliyor. 2014 yılında kurulan DİDOSK'a üye sporcular, Yenişehir ilçesindeki Seyrantepe Spor Kompleksi'nde bulunan kentin tek tırmanma duvarında yırtık ayakkabı ve eksik malzemelerle şampiyonalara hazırlanıyor. Duvar, dışarıdaki sahada olduğu için özellikle kış aylarında antrenman yapmakta zorlanan ve yüksek maliyetli tırmanış ayakkabısı alamadıkları için yırtık ayakkabılarla çalışmak zorunda kalan sporcular, bütün bu olumsuzluklara rağmen katıldıkları turnuvalardan madalya ile dönmeyi başardı. Sakarya'da yapılan şampiyonada 5'i finale kalıp, 2'si de 2'ncilik olmak üzere toplam 5 madalya ile kente dönen spor tırmanışçıları, 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak ve başarı ile dönmek için destek bekliyor.

'ÇOCUKLAR TIRMANIŞI SEVİYOR'

Sporcuları gönüllü eğiten, matematik öğretmeni Volkan Öğdüm, tırmanış için kullanılan ayakkabıları almakta güçlük çektiklerini belirtti. Öğdüm, Bu sporun burada yeni oluşu, insanların çok farkında da olmayışı, bizim de teknik yetersizliğimizden kaynaklı hep bir adım geriden geliyorduk. Buna rağmen geçtiğimiz aylardaki yarışmalarda Türkiye 2'ncilikleri, 3'üncülükleri geldi. Bu, çocukların motivasyonunu ve başarısını gösteriyor ama hep bir adım geriden geliyor. Bu da teknik açıdan eksiklerimizden kaynaklı. Örneğin tırmanış için tırmanış ayakkabısı gerekiyor. Bir çifti 600- 700 TL. Çocukların bunu alacak imkanı yok. Bizim kulüp olarak da imkanımız olmuyor. Sosyal medyadan duyurduk. Arkadaşlarımız gönderdi ama bu malzeme, tırmanan birisi için 6 ayda bir eskiyen bir malzeme. Buna katkıda bulunmak isteyenlere biz hazırız. Burada bir yağmur yağdığı an ya da soğuk bir havada antrenman imkanımız yok. Normalde bu duvarın kapalı bir mekanda yapılması gerekiyor. Biz aslında 4 yıldır burada çocuklarla tırmanıyoruz. İlk defa bu ivmeyi ve motivasyonu bulduk. Diyarbakır'daki tırmanış sporuna biraz daha katkıda bulunursak bu mayalanacak. Diyarbakır'ın sporu haline gelecek. Çünkü buranın çocukları tırmanışı seviyor diye konuştu.

HEDEF TOKYO

Tırmanış antrenörü Hasan Uludağ da Türkiye'de birçok başarı elde ettiklerini aktararak, şu anki hedeflerinin 2020 Tokyo Olimpiyatları'na katılmak olduğunu söyledi. Uludağ, şunları kaydetti

En son yapılan şampiyonada Sakarya'da 9 genç sporcuyla katıldık ve 5 kişi finale kaldı. Final kategorisinde ise sporcularımız Türkiye 6'ncılığı, 5'inciliği, 4'üncülüğü ve 2 sporcumuz da kendi kategorisinde Türkiye 2'nciliği derecelerini elde etmiş oldu. Şimdiye kadar 1'incilik zevkini tadamadık ama hep finale kalarak bu dereceleri elde ettik. Birinci olamamamızın sebebi, tırmanış esnasında kullandığımız tırmanış ayakkabılarımızın yeni olmaması. Bu ayakkabıların 6 ayda bir değişmesi lazım. İmkanlarımız el vermediği için yarışma esnasında yırtık, ön tarafları patlak şekilde yarışmalara katıldık. Ayakkabının dezavantajı çok görüldü. Yoksa yeni ayakkabılarımız olsaydı Türkiye 1'inciliği elde etmiş olacaktık. Branşımız paralimpik bir branş oldu. 2020 Tokyo Olimpiyatları'na alındı. Biz de ona yönelik uzun vadeli yarışmaya hazırlanmaya çalışıyoruz. Yenişehir Belediye Başkanı Serdar Kartal, Başkan Yardımcısı Hacı Cebe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Demir ve İl Temsilcimiz Abdurrahman Ekin'e bizlere verdikleri desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim.

'AYAKKABI ÇOK PAHALI, ALAMIYORUZ'

Diyarbakır Spor Lisesi 2'nci sınıf öğrencisi Ferhat Bekmez ise 1,5 yıldır tırmanış sporu ile uğraştığını belirterek, Diyarbakır ve Türkiye genelinde derecelerim var. Tırmanış ayakkabısı ve tırmanış duvarı konusunda eksikliklerimiz var. Ayakkabı çok pahalı ve maddi imkanlarımız olmadığı için alamıyoruz. Yırtık ayakkabılarla tırmanıyoruz. Ayakkabının fiyatı 650 ile 1000 TL arasında değişiyor. Duvarımız yıpranmış halde. Bu durum motivasyonumuzu etkiliyor ama buna rağmen Türkiye genelinde derecelere giriyoruz. 1,5 yıldır bu sporu yapıyorum ve 7 tane derecem var diye konuştu.

Tırmanış sporunun yanında futbol da oynadığını anlatan Diyarbakır Spor Lisesi öğrencisi Nazdar Ayata da Yaklaşık 1 yıldır tırmanış sporu yapıyorum. Samsun'da yapılan küçükler kategorisinde Lider Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 1'inciliğim var. Elimizdeki imkanlarla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ama ancak bu kadar oluyor. Ayakkabılarımız eskimiş, duvarımız dökük. Açık alanda olduğu için hava durumuna göre çalışıyoruz. Spor salonunda olsa daha iyi olurdu dedi.

Kaynak: DHA