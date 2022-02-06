Diyarbakır Yenikapı Turizm Merkezi'nde 52 dükkan ihaleye çıkıyor

DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır Suriçi'nde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi dünyanın her yerinden gelecek yabancı ve yerli misafirlerini ağırlayacak. Ulusal ve yerel markaların bir araya geleceği bir projede bir turizm aksı oluşturuldu. Toplamda 70 dükkanın bulunduğu projede 52 dükkan için açık artırma yolu 10 Şubat 2022 Perşembe günü ihale gerçekleştirilecek.

Tarihi boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir nevi açık hava müzesi ve ticaret merkezi olan Diyarbakır, Suriçi'nde inşa edilen Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi dünyanın her yerinden gelecek yabancı ve yerli misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Ulusal ve yerel markaların bir araya geleceği bir projede bir turizm aksı oluşturuldu. Toplamda 70 dükkanın bulunduğu projede 52 dükkan açık artırma yolu 10 Şubat'ta ihalesi gerçekleştirilecek. İhaleye Diyarbakır Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nden ya da internetten online olarak katılım sağlanabilecek.

Emlak Müzayede yetkililerinden alınan bilgiye göre; Yenikapı Açık Hava Yaşam ve Kültür Merkezi'nde faaliyet alanları uzun ve titiz bir çalışma ile konusunda uzman profesyonellerin görüşleri doğrultusunda belirlendi. Belirlenen faaliyet alanları korunarak tüm kompleksin geniş yelpazeli turizm ve kültür vasfı sürekli korunacak. Kiralanan dükkanlar tabela değiştiremeyeceği gibi alanları dışında başka bir faaliyette bulunamayacak. Alan bir bütün olarak belirlenen Profesyonel Yönetim Şirketince yönetilecek. Reklam, tanıtım, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler (sergi, konser, çekiliş vb.) bu yönetim şirketince topluca gerçekleştirilecek.

Katılımcılar belirlenen sektörlerde (Gastronomi, Kitap Kafe, Kuyumcu, Yerel Kafe, Yöresel Gıda/Baharat ve Diğer gibi) minimum 1 sene faaliyet göstermiş olmaları, davet mektubuna sahip olmaları gerekmekte. Yaşam merkezinde faaliyette bulunabilmek için olmazsa olmaz şartın Diyarbakır'da "En iyilerden biri" olmak olduğu ve en yüksek kirayı ödemenin yeterli olmadığı aktarıldı. Konunun uzmanlarınca bu markalar/İşletmeler tek tek belirlenerek kiralama açık artırmasına davet edildi.

Davet mektubuna sahip olmayan ya da detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar proje içinde bulunan tanıtım ofisine ya da 0212 608 15 00 danışma hattına ulaşarak başvurularını yapabilecekler. Gerekli yeterliliği oluşturan katılımcılara davet mektubu taraflarına ulaştırılacak. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel