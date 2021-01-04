Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği'nden AA'ya ziyaret

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Diyarbakır Yazarlar ve Şairler Derneği (DİYŞAD) yönetim kurulu üyeleri Anadolu Ajansı (AA) Diyarbakır Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

Derneğin yönetim kurulu üyeleri Mehmet Tanrıkulu, Veysi Fida ve Hüseyin Acar, dernek tarafından çıkarılan "Hevsel" dergisinin 7'nci sayısını AA Diyarbakır Bölge Müdürü Erdem Gültekin'ine takdim ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Gültekin de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Tanrıkulu ve beraberindekileri AA'nın çalışmaları hakkında bilgilendirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bestami Bodruk