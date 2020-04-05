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Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs, Diyarbakır, Zonguldak, Güncel

DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştuCUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

05.04.2020 10:15 | Son Güncelleme: 05.04.2020 10:15
DİYARBAKIR Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu

Yasakla birlikte Diyarbakır'ın girişinde araç kuyruğu oluştu

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan 30 büyükşehre ve Zonguldak'a seyahatlerin koronavirüs önlemleri nedeniyle kısıtlanması kararının uygulanmaya başlanmasıyla, Diyarbakır'ın girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu. 

Koronavirüsle mücadele kapsamında 30 büyükşehre ve Zonguldak'a giriş çıkışlar 15 gün süreyle yasaklandı. Şanlıurfa yönünden Diyarbakır'a giriş yapmak için kontrol noktalarına gelen sürücüler, kilometrelerce araç kuyruğu oluşturdu. Sürücüler, polis ekipleri tarafından seyahat izin belgeleri ve ateşleri kontrol edildikten sonra kente sokuldu. İstanbul'dan gelip memleketi Batman'a gitmek isteyen sürücülerden Bilal Akkoyun, yol boyu kontrol noktalarındaki sıkı denetimlerin olduğunu söyledi. Akkoyun: "İstanbul'dan geliyorum Batman'a gidiyorum. Kontrol noktaları çok iyiydi. Herkesi tek tek kontrol ettiler. Ateşlerini ölçüyorlardı. Maskelerini kontrol ediyorlardı. Denetimleri olumlu görüyorum. Tek problem 8 şeridi 2 şeride düşürmeleriydi. Trafik çok yoğundu. Normalde 4 saat önce burada olmamız gerekiyordu. Maalesef daha yeni geliyoruz. İkametimiz burada, iş için oradaydık. Ülkemizdeki vatandaşlar iyi olsun da gerisi önemli değil" dedi.Bir başka sürücü Hatip Batmaz ise, görevli olarak geldiğini belirterek şöyle konuştu:  

"Mersin'den geliyorum. Adana'da bizim hidroelektrik santrallerine süpervizörlük yapıyorum. Şu an görev gereği seyahat ediyorum. Başka bir santrale bakmak için. Halkımızın kurallara uyması gerekiyor. Nihayetinde bunun kontrol altına alınabilmesi iyi bir faktör. İşi olmayan bizim gibi mecburi hizmet işi olmayanların dışarı çıkmamasını tavsiye deriz." 


Kaynak: DHA

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