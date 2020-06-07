DİYARBAKIR Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdülerKORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi.

Yasak ve tehlikeye rağmen yüzdüler

KORONAVİRÜS önlemleri nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması bulunan çocuklar, tehlikeli ve yasak olmasına rağmen yüzmekten vazgeçmedi. Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Anzele suyunda yüzen çocuklar, sıcak hava nedeniyle evde kalamadıklarını söyledi.

Sur ilçesine bağlı Melikahmet Mahallesi'ndeki Anzele Parkı'nda bulunan tarihi Anzele suyu, koronavirüs günlerinde çocukların oyun ve yüzme alanına döndü. Anzele suyunun yasak ve tehlikeli olmasına rağmen çocuklar, sokağa çıkma kısıtlamasına rağmen suda yüzmekten vazgeçemedi. Suya girerek serinleyen çocuklardan Murat Oruç, "Sıcaklardan dolayı havuza girmek zorundayız. Paramız olmadığı için özel havuzlara giremiyoruz. Belediyenin yaptığı bu havuzlara giriyoruz" dedi. Çocuklardan Rüzgar Ali Bay ise, parka geldiklerinde, zaman zaman polis tarafından engellendiklerini söyledi.

Anzele Parkı bölgesinde ikamet eden Fırat Dikici parkta önlemlerin artması gerektiğini ifade ederek, "Çocuklara buranın yasak olduğunu anlatamazsın. Polisler onları ne kadar uyarsa da bir süre sonra tekrar geliyorlar" diye konuştu.

Öte yandan, Anzele Parkı'nın yanı sırda kentin tarihi On Gözlü Köprü bölgesindeki kalabalık da dikkat çekti. Tarihi köprü bölgesinde gezenlerin, sosyal mesafe kurallarına yeterince uymadıkları gözlendi.

Kaynak: DHA