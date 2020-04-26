DİYARBAKIR Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandıDİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli F.K. (50), polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı.

Yasağı ihlal etti, polisten kaçarken sur boşluğundan düşüp yaralandı DİYARBAKIR'da, yasağa rağmen sokağa çıkan Suriyeli F.K. (50), polisi görünce panikleyip, çıktığı surun ortasındaki boşluktan düşerek, yaralandı. Olay, öğle saatlerinde, merkez Yenişehir ilçesinde, surlarının bulunduğu bölgede meydana geldi. Koronavirüs tedbirleri kapsamında, 4 gündür sokağa çıkma yasağının sürdüğü kentte dışarıda olan Suriyeli F.K., polisleri görünce panikleyerek, kaçtı. F.K., saklanmak için surun ortasındaki boşluğa girdi. Bu sırada dengesini kaybeden F.K., 3 metre yükseklikten zemine düştü. F.K.'yi gören polisler, sağlık ekibi çağırdı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlileri, yaralanan F.K.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye götürdü. Görgü tanıkları, F.K.'nin polisleri görünce panik yapıp, saklandığı sur boşluğundan düştüğünü söyledi. Kaynak: DHA