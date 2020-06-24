Diyarbakır 'yangın' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
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Diyarbakır 'yangın' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı

DİYARBAKIR'da, husumetli iki komşu ailenin tarlalarından birinde çıkan yangın, diğerine de sıçradı.

Diyarbakır 'yangın' kavgası: 1 ölü, 6 yaralı
24.06.2020 22:34 | Son Güncelleme: 24.06.2020 23:01

DİYARBAKIR'da, husumetli iki komşu ailenin tarlalarından birinde çıkan yangın, diğerine de sıçradı. Yangın için birbirini suçlayan iki ailenin fertleri arasında çıkan taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavga da 1 kişi vurularak hayatını kaybetti, 2'si ağır 6 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Çınar ilçesine bağlı kırsal Sürendal Mahallesi'nde meydana geldi. Husumetil olan iki ailenin birbirine komşu olan tarlalarından birinde yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile alevler yan tarlaya sıçradı. Yangının çıkışından birbirlerini suçlayan aileler arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek taş, sopa ve tabancaların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Kavgada 7 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Olayda tabancayla vuralarak yaralanan Mahsun K., yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu bildirildi.Jandarma ekipleri mahalle, giriş ve çıkışlarında geniş güvenlik önlemleri alındı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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