Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
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Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi

08.01.2021 12:55 | Son Güncelleme: 08.01.2021 13:00
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor.

DİYARBAKIR'da çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılarak dağa götürülen ailelerin HDP il binası önündeki eyleminin ardından Şırnak'ta da aileler eylemlerini devam ettiriyor. Bugün de Hakkari'deki aileler, HDP il binası önüne gelerek tepkilerini dile getirdi.

Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan ailelerin Diyarbakır'da başlattığı eylemlerine Şırnak'taki ailelerin ardından bugün Hakkari'deki aileler de katıldı. Hakkari'de HDP il binası önünde bir araya gelen 12 ailenin üyeleri, protestoda bulundu. Çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler, ellerinde Türk bayrakları ve üzerinde 'Kürt çocukları artık HDP'ye piyon olmayacak', 'Çocuklarımız dağda kurda, kuşa yem olmasın' yazılı pankartlarla bir süre yürüyüş yaptı. "Kahrolsun PKK", "Kahrolsun HDP" sloganları atan aileler, Hakkari HDP il binası önüne geldi. Tepkilerini dile getiren grup, burada HDP Hakkari Milletvekili Sait Dede ve partililerle kısa süreli bir tartışma yaşadı. Hakkari ve ilçelerinden gelen 12 aile, il binası önünde yaklaşık 5 dakika oturma eylemi yaptı. Aileler daha sonra da Cumhuriyet Caddesi'ne bir süre yürüyüp, dağıldı. 


Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi
Diyarbakır ve Şırnak'ın ardından Hakkari'de de HDP önünde 'evlat' eylemi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / mehmet özkan

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