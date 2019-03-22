Diyarbakır ve Siirt'teki Petrolden Ekonomiye 700 Milyon Dolar Katkı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Diyarbakır ve Siirt'teki üç kuyuda gerçekleştirilen petrol keşiflerinin ekonomiye 700 milyon dolar katkı sağlayacağını bildirdi.

Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, iki şehirdeki üç kuyuda petrol keşfedildiğini kaydetti.

Mermer-1, Hançerli-5 ve Demirkuyu-1 isimli kuyularda petrol bulunduğunu belirten Dönmez, "(Varsa mutlaka bulacağız) diyerek yüksek teknoloji ve yerli insan kaynağımızla yaptığımız çalışmalarımız sonuç vermeye başladı. Diyarbakır ve Siirt'te üç sahada 22,52 milyon varil yerinde rezerv petrol keşfettik. Bu keşiflerle ekonomimize yaklaşık 700 milyon dolar katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Mermer-1 sahasında ilk kez hidrolik çatlatma yöntemiyle petrol üremi yapıldı. Mermer-1, 3 bin 700 metreyle Türkiye'nin üretim yapılan en derin kuyusu olma özelliğini taşıyor. Söz konusu sahada günlük 200 varil üretim yapılıyor. Hançerli-5 sahasında günlük 910 varil, Siirt'te bulunan Demirkuyu-1 kuyusunda ise günlük 450 varil üretim gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA