Diyarbakır ve Siirt'te sağlık çalışanlarına alkışlı destek Evinin balkonlarından alkış çalan vatandaşlar DİYARBAKIR/SİİRT - Diyarbakır ve Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi.

Evinin balkonlarından alkış çalan vatandaşlar DİYARBAKIR/SİİRT - Diyarbakır ve Siirt'te vatandaşlar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadelede özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına, evlerinin balkonlarından alkış tutarak destek verdi. Kaynak: AA