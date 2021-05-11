Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
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Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki

Diyarbakır ve Siirt'te İsrail'in Mescid-i Aksa saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan - Haberler | Güncel

Diyarbakır ve Siirt'te, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınandı.

Diyarbakır ve Siirt'te, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını kınandı.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Diyarbakır Şubesinden yapılan açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterildi.

Türkiye'nin en üst düzeyde yaptığı temaslar ile menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımları ciddiyetle atmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, iş dünyasının söz konusu durum karşısında haklı tepkilerini yine kendilerine yakışır şekilde iktisadi olarak göstermesi gerektiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Biz, Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin ve ümmetin yanında her daim destekçi olmuş ve bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş ve edecek bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa'ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz."

Siirt

Siirt Memur-Sen İl Temsilciliği öncülüğünde 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelen yaklaşık 50 sivil toplum kuruluşunun üyeleri de İsrail'in saldırılarını protesto etti.

Grup adına açıklama yapan Memur-Sen İl Temsilcisi Murat Şeker, insan olmanın onurunu kurtarmak için imanın izzetini korumak adına, çoluk çocuk demeden, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle yaşlısıyla canını ortaya koyan yiğit Filistinlilerin mücadelesine omuz vermek için toplandıklarını söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını stratejik bir aparata dönüştüren ve insanlığın bu zayıf anında hayasızca Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'ya saldıran terörist İsrail'in yaptıklarını telin ettiklerini vurgulayan Şeker, şöyle konuştu:

"Ziyanda olan bu asırda, başta ABD olmak üzere sistemin egemenleri ve maalesef onların kurguladığı sistemin oluşturduğu kirli düzeni görmezden gelenlerdir. Bu körlük, terörist İsrail'in kanlı stratejisinin küresel ölçekte desteklenmesine sebep olmaktadır. Kirli medya düzeniyle, artık her neresinden bakarsanız bakın adaleti değil güçlünün kanlı düzenini perdelemekten başka işlevi olmayan uluslararası hukukuyla bu sistem, bu düzen, kanı ve terörü desteklemektedir."

İsrail'in kan ve vahşetle şekillendirdiği işgal stratejisini devam ettirdiğini belirten Şeker, Müslümanlara karşı sürdürülen terör politikalarına karşı haykırmaya ve bu kirli düzenin üzerini örtmeye çalıştığı hakikati yılmadan, usanmadan hatırlatmaya ve gerçekleri yüzlerine çarpmaya devam edeceklerini anlattı.

Filistin'in özgür ve bağımsız yaşayacağının altını çizen Şeker, "Kudüs'te adalet bütün dünyada adalet demektir. Çünkü adaletin düşmanı siyonizm ve onun beslendiği emperyalizmdir. Mescid-i Aksa özgürleşmeden dünyada özgürlükten bahsedemeyiz." ifadesini kullandı.

"Kahrolsun İsrail" ve "Mehmetçik Gazze'ye" sloganları atan grup, İsrail bayrağını ateşe verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan

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