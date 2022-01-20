Diyarbakır ve Mardin'in tarihi mekanları kar yağışıyla beyaza büründü - Haberler
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Diyarbakır ve Mardin'in tarihi mekanları kar yağışıyla beyaza büründü

Diyarbakır ve Mardin'in tarihi mekanları kar yağışıyla beyaza büründü
AA / Aziz Aslan - Haberler | Güncel

Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi mekanlar, karla kaplandı.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Mardin'deki tarihi mekanlar, karla kaplandı.

Etkisini 2 gün boyunca sürdüren ve son 49 yılın en yüksek kar yağışını alan kadim kent Diyarbakır'da tarihi mekanlar beyaza büründü.

Mevsimin ilk karının düşmesiyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde yer alan tarihi Diyarbakır Surları, İçkale Müze Kompleksi ve Ongözlü Köprü gibi tarihi ve kültürel mekanlar, güzelliklerine güzellik kattı.

Mardin'de de etkili olan kar yağışının ardından özellikle tarihi yapılarda benzer manzaralar oluştu.

Mardin Kalesi, medrese, manastır, cami ve kiliseler beyaz örtüyle kaplandı.

AA / Aziz Aslan - Son Dakika Haberleri

Diyarbakır, Mardin, kar, Güncel, Haber

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