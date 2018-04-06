Diyarbakır ve Mardin'den Gelen Öğrencilere Boğaz Turu

Milli Eğitim Bakanlığı'nın "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Diyarbakır ve Mardin'den gelen öğrenciler İstanbul Boğazı turuna katıldı.

Öğrenciler, Üsküdar İskelesi'nden bindikleri Valide Sultan gemisiyle boğazı gezdi.

Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, etkinlikte öğrencilerle bir arada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İçinizde İstanbul'a ilk defa gelenler olabilir. İstanbul'un nüfusu dünyadaki birçok ülkeden daha büyüktür. Tarihin sadece okunduğu değil yazıldığı bir coğrafyadayız. Bu coğrafyanın her yerinde tarihin bir izi var. Bizler de ay sonunda Diyarbakır ve Mardin'de olacağız." diye konuştu.



Üsküdar İlçe Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın da bir ülkenin en önemli değerinin insan kaynakları olduğunu belirterek, "Bizim için yer üstü kaynakları yer altı kaynakları önemli değildir. Bizim için önemli olan sizlersiniz. Esas olan birlik ve beraber içerisinde olmamızdır. Bu projeyi çok önemsiyoruz. Bizler bu coğrafyanın çocuklarıyız." dedi.

Etkinlik sonunda öğrencilere hediye takdim edildi.