Diyarbakır ve Mardin'de sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
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Diyarbakır ve Mardin'de sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

19.04.2020 13:44 | Son Güncelleme: 19.04.2020 13:44
Diyarbakır ve Mardin'de sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır ve Mardin'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 2 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Diyarbakır kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, araçları ve sokağa çıkan vatandaşları durdurup kimlik kontrolü yaptı.

Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Sur ilçesinde de sessizlik hakim oldu.

Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Kent genelinde olduğu gibi Diyarbakır-Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Öte yandan Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ekipleri de çalışmalarına devam etti.

Mardin

Mardin'de de sokağa çıkma kısıtlaması ile meydan, tarihi cadde ve sokaklarda sesizlik hakim oldu.

Özellikle Tarihi Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapılar da ki tenhalık göze çarpıyor.

Kentte insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Fırın çalışanları, ekmekleri araçlarla sokak arasındaki evlere ulaştırdı.

Kaynak: AA

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