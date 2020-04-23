Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı
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Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır ve Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

23.04.2020 11:16 | Son Güncelleme: 23.04.2020 11:16
Diyarbakır ve Mardin'de kısıtlamanın ardından sokaklar ve tarihi mekanlar boş kaldı

Diyarbakır ve Mardin'de, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ile mücadele kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasının ardından sokaklar, caddeler ve tarihi mekanlar boş kaldı.

İçişleri Bakanlığının 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde 4 gün sokağa çıkma kısıtlaması getirmesiyle Diyarbakır kent genelinde, cadde, sokak ve meydanların boş olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yasağın başlamasının ardından kent genelinde uygulamalarını sürdürüyor.

Araçları ve sokağa çıkan vatandaşları durduran ekipler, kimlik kontrolü yapıyor.

Kentte daha önce yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği tarihi Sur ilçesine de sessizlik hakim oldu.

Hastane, eczane, fırın gibi yasak kapsamı dışındaki yerlerde çalışanlar, sabahtan itibaren işlerine gitmek için sokağa çıktı.

Kent genelinde olduğu gibi Diyarbakır-Şanlıurfa ile Diyarbakır-Elazığ kara yollarında da araç trafiğinin en düşük seviyede olduğu görüldü.

Mardin

Mardin'de de sokağa çıkma kısıtlaması ile meydan cadde ve sokak ile tarihi mekanlar boş kaldı.

Kentte insan ve araç yoğunluğunun en düşük seviyede olduğu gözlendi.

Özellikle Kasımiye Medresesi, Ulu Cami, Kırklar Kilisesi, Deyrulzafaran Manastırı gibi önceden binlerce kişinin ziyaret ettiği tarihi yapıların yer aldığı cadde, sokak ve meydanlarda sakinlik göze çarpıyor.

Polis ekipleri ise kent genelinde uygulama gerçekleştiriyor.

Kaynak: AA

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