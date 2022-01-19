Diyarbakır ve Mardin'de kar yaşamı olumsuz etkiledi

Diyarbakır ve Mardin'de dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır ve Mardin'de dün öğleden sonra başlayan ve etkisini artıran Kar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, dün saat 14.00 sıralarında Şanlıurfa, Diyarbakır ve Mardin'de başlayan kar yağışının yarın sabah saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kent merkezinde kar kalınlığı ortalama 20 santimetreye ulaşırken, ilin yüksek kesimlerinde olası çığ riskine karşı vatandaşlara dikkatli olmaları uyarısı yapıldı.

Batman, Siirt ve Şırnak'ta da bugün kar yağışı bekleniyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi "kriz masası" oluşturdu

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince kar yağışı dolayısıyla meydana gelebilecek buzlanma ve don olaylarına hızla müdahale etmek için Genel Sekreter Ayhan Kardan Başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı, Zabıta Daire Başkanlığı, Karayolları Bölge Müdürlüğü ve AFAD'ın yer aldığı kriz masası oluşturuldu.

Olası olumsuzluklara karşı itfaiye, zabıta, Karayolları ve AFAD ekipleri teyakkuzda bekliyor.

24 saat boyunca görev başında olacak kriz masası vatandaşlardan gelen ihbar ve taleplere anında cevap verecek.

Vatandaşlar, meydana gelebilecek olumsuz durumları Alo 153 hattına bildirebilecek.

Kar temizleme ve tuzlama çalışmaları sürüyor

Yapı Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, kent genelinde kar yağışının başlamasıyla trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için kent merkezi ve kırsalda 66 araç ve 290 personelle 3 bin 750 kilometrede çalışma yaptı.

Çalışmalarını kent merkezi ve kırsal mahallelerde sürdüren ekipler, kaldırımları kardan temizliyor.

Bazı esnaf iş yerinin önünde biriken karları temizlerken, yolda kalan araçları itmeye çalışan sürücülere çevredekilerin yardım ettiği görüldü.

Kar nedeniyle kapanan kırsal 49 mahalle yolunun ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları sürüyor.

"Sokakta kalan kimsesizler otellere yerleştiriliyor

Büyükşehir Belediyesinin, "Kimseyi sokakta bırakmayacağız" sloganıyla başlattığı çalışma ile devriye gezen zabıta ekiplerince tespit edilen ve vatandaşların bildirmesi durumunda sokakta kalan kimsesizler araçlarla alınarak otellere yerleştiriliyor.

Sokaktaki "can dostlar" için mama bırakılıyor

Sağlık İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler, sokakta kalan hayvanların yiyecek sıkıntısı çekmemesi için beslenme noktalarına gece mama bıraktı.

Mardin

Kentte etkisini sürdüren kar nedeniyle bazı araçlar yolda mahsur kalırken, bazı yayaların kaldırımda yürümekte zorlandığı görüldü.

Kar ve buzlanma nedeniyle hasarlı trafik kazalarının da meydana geldiği kentte bazı araçlar kayarak şarampole devrildi.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de kent merkezinde trafik akışını sağlamak için denetimlerini sürdürüyor.

Mardin-Diyarbakır kara yolunda ulaşımın aksamaması için ekipler aralıksız çalışıyor.

Kapanan 100 kırsal mahalle yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar devam ediyor.