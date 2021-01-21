Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı
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Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

21.01.2021 16:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:30
Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi yapıldı

Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Diyarbakır ve Malatya'daki bazı taşınmazların özelleştirme ihalesi nihai pazarlık görüşmeleri sonuçlandı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Sümer Holding AŞ adına kayıtlı, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi Kayapınar Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin özelleştirme ihalesinde en yüksek teklif, 112 milyon 600 bin lira ile Mehmet Oğur tarafından verildi.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi İkizce Mahallesi'ndeki taşınmaza ilişkin ihalede ise en yüksek teklifi, 4 milyon 300 bin lira ile Asvi İnşaat Mühendislik Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Enes Duran

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