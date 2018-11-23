Diyarbakır ve Batman Kuzey Irak ile Ticaretini Geliştiriyor

Kuzey Irak çıkarması yapan Diyarbakır ve Batmanlı iş insanları, fuar ziyaretinin ardından Süleymaniye Vali Yardımcısı ile görüşerek iki ülke arasındaki ticaretin nasıl geliştirileceğini konuştu.

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı öncülüğünde DTSO Başkanı Mehmet Kaya ve BATSO Başkanı Abdulkadir Demir ile Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Aziz Odabaşı ve yaklaşık 80 iş insanının katıldığı Kuzey Irak çıkarmasında Süleymaniye kentinde bulunan fuarı ziyaret eden heyet daha sonra Vali Yardımcısı Ahmet Ali ile valilik makamında bir araya geldi.

Süleymaniye Valisi Dr. Heval Ebubekir'in bir gezi için yurt dışında olmasından dolayı Türk heyetini Vali Yardımcısı Ahmet Ali karşıladı. Valilik makamında Türk heyetini karşılayan Vali Yardımcısı Ahmet Ali ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ahmet Ali, "Bu ziyaretinizle bizleri memnun ettiniz. Süleymaniye Ticaret Odası çok iyi işler yapıyor. Sizin bu ziyaretinizle de arkadaşlarımız sizlerle istişare ederek eksikliklerini tamamlayacaklardır. Bu ziyaret ile ticaretimizin gelişeceğine inanıyorum. Ticaretimizin gelişmesine katkı sunacağınızı düşünüyorum. Biz Türkiye ile ticaret yapılması taraftarıyız. Ancak havaalanının Türkiye'ye uçuşlarının kısıtlanması İran'ın da buraya yakın olması iş insanlarımızı İran'a yönlendirmiştir. Hava yolundaki sorunların çözülerek direk uçuşların başlatılması bu ticaretin Türkiye'ye yönlenmesine sebebiyet verecektir. Bu konuda Türk makamlarının yapacakları girişimleri önemsiyoruz. Sizin de buraya kadar gelmeniz bizin için önemlidir. Bunu sorunun çözülmesi için atılmış adım olarak düşünmek istiyoruz ve birlikte ticaretimizi geliştirmek istiyoruz" dedi.

"Kürtler ile Türkler bu bölgede birlikte hareket ederse hem barış gelir hem ekonomi güçlenir"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) Başkanı Mehmet Kaya, Batman Ticaret Odası ile birlikte iş insanlarından oluşan bir heyetle Süleymaniye'ye geldiklerini söyledi. Kaya, "DTSO ve BATSO öncülüğünde iş insanları temsilcileri olarak bu ziyareti gerçekleştiriyoruz. Bizler TSO olarak ticaretimizi öncelikle komşularımızla yapmak istiyoruz. Bundan dolayı buradayız. İki farklı ülkede yaşasak bile bizler kardeşiz. Ülkelerimiz arasında zaman zaman siyasi sıkıntılar olabilir. Ama bu ticaretimizi etkilememeli. Bu ziyaretle de Türkiye, Irak ve Kürt Bölgesel hükümetlerine ticaretimizi sürdürmek istediğimizin mesajlarını vermek için buradayız. İnanıyorum ki bundan sonra ticaretimiz daha aktif bir şekilde devam edecektir. İlişkileri en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Yarın işbirliği anlaşması imzalayacağız. Şuna inanıyorum ki Kürtler ve Türkler birlikte hareket ederse, bu topraklara hem barış gelir, hem de ekonomi güçlenir" diye konuştu.

"Sınır kapılarındaki sıkıntılar giderilecek"

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, bölgeyi ziyarete gelen Türkiye Ticaret Bakanı ile görüştüklerini ve sınır kapılarındaki sorunlar için hazırladıkları raporları sunduklarını belirterek, bu görüşmenin ardından sınır kapılarındaki sorunların bir kısmının giderildiğini geri kalanın da kısa sürede giderileceğini söyledi. Kaya, "Odalar olarak yaptığımız çalışmalar ve bakanlığa sunduğumuz raporların ardından sıkıntıların giderilmesi için çalışma başlatıldı. Bu çalışma ile sınır kapılarındaki sorunların bir kısmı çözüldü, geri kalan sorunların da çözümü için çalışma yapılıyor. Şuan bizim için en büyük sorun Diyarbakır-Erbil uçak seferlerinin olmamasıdır. Bu durum ekonomimize olduğu gibi ticaretimizin de gelişmesini engelliyor" şeklinde konuştu.

Batman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdulkadir Demir ise Süleymaniye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getirdi. Konuşmaların ardından Diyarbakır ve Batman heyeti Vali Yardımcısı Ahmet Ali'ye çeşitli hediyeler verdi. Vali Yardımcısı Ahmet Ali ise heyet üyelerini akşam yemeğinde ağırladı. - DİYARBAKIR