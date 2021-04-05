Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı Diyarbakır ve Batman'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.