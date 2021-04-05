Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
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Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL - Haberler | 3. Sayfa

Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı Diyarbakır ve Batman'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

DİYARBAKIR - Diyarbakır ve Batman'daki dikkatsiz sürücülerin neden olduğu trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarına yansıdı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde KGYS kameralarının kaydettiği trafik kazaları görüntülerini paylaştı. Emniyet Genel Müdürlünce paylaşılan görüntülerde, Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesi 75 Metrelik Yol üzerinde hızla şerit değiştirmek isteyen bir otomobil, arkadan gelen araca çarptı.

Bir diğer kaza ise Batman merkezde meydana geldi. Akşam saatlerinde ters yöne giren bir otomobil pikap ile kafa kafaya çarpıştı. Kazalar sonucunda araçlarda maddi hasar meydana geldiği görüldü.

Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı
Diyarbakır ve Batman'daki trafik kazaları kameralara yansıdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

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