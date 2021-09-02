DİYARBAKIR - Varank: "Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır"
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DİYARBAKIR - Varank: "Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır"

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılış törenine katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılış törenine katıldı.

DİYARBAKIR - Varank: 'Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır'
DİYARBAKIR - Varank: 'Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır'
DİYARBAKIR - Varank: 'Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır'
DİYARBAKIR - Varank: 'Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır'

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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DİYARBAKIR - Varank: "Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır" - Haberler
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