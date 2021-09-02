DİYARBAKIR - Varank: "Zerzevan Kalesi Türkiye'nin ikinci Göbeklitepesi olmaya adaydır"
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılış törenine katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşması DİYARBAKIR - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Uluslararası Diyarbakır Zerzevan Gökyüzü Gözlem Etkinliği"nin açılış törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya