Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Güzeloğlu'dan Ramazan Bayramı mesajı Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Güzeloğlu, mesajında, bayramın ülke ve millet için hayırlara vesile olmasını diledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde sorumluluk gösteren ve sağduyulu davranan Diyarbakırlılara teşekkür eden Güzeloğlu, şunları kaydetti:

"Bu zor günler geçecek ve bayramlarımızı yine sevdiklerimizle beraber, huzur dolu geçireceğimiz günler elbet gelecektir. Bu duygularla tüm Diyarbakırlı hemşehrilerimin Ramazan Bayramını en içten dileklerimle kutluyor, aziz şehitlerimizi rahmet, kahraman gazilerimizi ise şükranla anıyorum. Bayramın, başta İslam dünyası olmak üzere, tüm insanlık için sağlık, mutluluk ve hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Ramazan Bayramımız mübarek olsun."

Kaynak: AA