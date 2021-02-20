Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti

20.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 20.02.2021 14:35
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile yetimlere sahip çıkıyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile yetimlere sahip çıkıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Diyarbakır'da hayata geçirilen uygulama kapsamında Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti.

Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Bağlar ilçesinde ikamet eden ve 2019'da geçirdiği iş kazasında eşini kaybeden D.K, Yenişehir ilçesinde 2018'de eşini kaybeden 2 çocuk annesi H.E'yi ziyaret etti.

Ziyarette, aileye, her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020'de çalışmalarına başlanan "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesiyle yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflenirken yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özlem Zengin Mustafa Şentop Mustafa Destici Enis Berberoğlu
Magazin Cansu Dere Oğuzhan Koç Prens Harry Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Arda Turan Deniz Türüç Nihat Özdemir İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler İzmir Jandarma Gaziantep Instagram
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.2.2021 14:38:26. #1.15#
title