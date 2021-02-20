Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yetim çocukları ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, eşi Sevim Karaloğlu ile yetimlere sahip çıkıyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" sloganıyla Diyarbakır'da hayata geçirilen uygulama kapsamında Bağlar ve Yenişehir ilçelerinde yaşayan iki aileyi ziyaret etti.

Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Bağlar ilçesinde ikamet eden ve 2019'da geçirdiği iş kazasında eşini kaybeden D.K, Yenişehir ilçesinde 2018'de eşini kaybeden 2 çocuk annesi H.E'yi ziyaret etti.

Ziyarette, aileye, her zaman yanında olduklarını ifade eden Vali Karaloğlu, çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Sevim Karaloğlu tarafından 16 Temmuz 2020'de çalışmalarına başlanan "Diyarbakır Yetimlerine Sahip Çıkıyor" projesiyle yetim ailelerin ihtiyaçlarının tespiti, giderilmesi ile takiplerinin hedeflenirken yoksulluk ve eğitimsizliğin ortadan kaldırılması, önleyici çalışmalarla suç işleme ve suça yönelme oranlarının düşürülmesi, aile bağlarının güçlendirilmesi, yetim çocuklara eğitim hayatları boyunca destek olunarak yardımlaşmanın ve iyiliğin çoğaltılması amaçlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin