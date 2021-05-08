Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, trafik personellerine başarı belgesi verdi
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, trafik personellerine başarı belgesi verdi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, trafik personellerine başarı belgesi verdi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla görevini başarıyla icra eden polis ve jandarma trafik personeline başarı belgesi takdim etti.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Karayolu Trafik Haftası dolayısıyla görevini başarıyla icra eden polis ve jandarma trafik personeline başarı belgesi takdim etti.

Valilik makamında gerçekleşen törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman, Emniyet ve Jandarma Trafik Şube Müdürleri ile başarılı personeller katıldı.

Vali Karaloğlu, törende, emniyet ve jandarma teşkilatlarının, asayişten, terörle mücadeleye, organize suçlardan, trafiğe kadar her alanda hizmet sunduğunu belirterek, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması, huzur ve güvenliği için 24 saat denetimlerini ve görevlerini sürdürdüklerini belirtti.

Sürekli büyüyen ve gelişen bir şehir olan Diyarbakır'da trafiği çok önemsediklerini aktaran Karaoğlu, trafik güvenliğine yönelik "Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" mottosuyla çok önemli uygulamaların hayata geçirildiğini vurguladı.

Vali Karaloğlu, çalışmalarında üstün başarı ve gayret gösteren Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Selçuk, Komiser Yardımcısı Ali Örten ile polis memuru Sedat Ertem'e başarı belgesini vererek, tüm emniyet ve jandarma personelini çalışmalarından ve özverilerinden dolayı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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