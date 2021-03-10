Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Tarımsal Değerlendirme Toplantısı"na başkanlık etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarımsal üretimde ve hayvancılık alanında Türkiye'de ilk sıralarda olan Diyarbakır'da üreticilerin kent gündeminde birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, tarımsal üretimde ve hayvancılık alanında Türkiye'de ilk sıralarda olan Diyarbakır'da üreticilerin kent gündeminde birinci sırada olduğunu dile getirdi.

Karaloğlu, Valilik Hevsel Salonu'nda düzenlenen "Tarımsal Değerlendirme Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, Diyarbakır'ın 12 bin yıldır insanlığın en eski yerleşim alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kamu kurum ve kuruluşlarının tarımsal alandaki yatırımlarının yanı sıra DSİ'nin sulama konusunda çok ciddi yatırımları olduğunu ifade eden Karaloğlu, "Belki şu anda Türkiye'deki en büyük sulama projeleri Diyarbakır'da uygulanıyor Silvan Barajı dolayısıyla" dedi.

Büyükşehir Belediyesi'nin özellikle kırsalda tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşamını kolaylaştıracak ve gelirini arttıracak faaliyetler yürüttüğünü aktaran Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Diyarbakır 2 milyon küçükbaş ve 700 bin büyükbaş hayvan varlığıyla Türkiye'de hayvancılık bakımından 3'üncü sırada olan bir ilimiz. Tarımsal faaliyetlere de baktığımızda birçok alanda da 5'inci sırada olan bir ilimiz. İpek kozasında da Türkiye üretimini yüzde 60'ını üretiyor. Böyle bir şehirde tarımsal üreticiler bizim gündemimizde birinci sıradadır."

Yapılan barajlar ve sulama projelerine dair değerlendirmelerde bulunan Karaloğlu, tarımsal üretim yapılan alanların da artacağını söyledi.

Vali Karaloğlu, 2021 yılının tarımsal üretim ve hayvancılık alanında bereketli bir yıl olması temennisinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin