Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Vali Münir Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, Yenişehir ilçesinde bulunan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti.

Olgunlaşma Enstitüsü'nde incelemeler yapan Vali Karaloğlu ve eşi Sevim Karaloğlu, yetkililerden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Konu ile ilgili sosyal medyadan paylaşımda bulunan Karaloğlu, "Geleneksel mirasımızın yarına taşındığı yerdeyiz. Kültürel değerlerimizi yaşatmak için eğitim ve üretim çalışmaları yapan, geçmiş değerlerini koruyarak geleceğe taşıyan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünü ziyaret ettik. Elinize, emeğinize sağlık." ifadelerini kullandı.

19 öğretmenin görev yaptığı ve 197 öğrencinin eğitim gördüğü Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsü, Diyarbakır'ın dışında Muş, Batman, Bingöl ve Tunceli illerindeki kültürel çalışmalara yönelik faaliyetler de yürütüyor.

1989 yılında Diyarbakır'da açılan ve Türkiye'deki 24 Olgunlaşma Enstitüsünden birisi olan Diyarbakır Olgunlaşma Enstitüsünde 2 derslik ve 17 atölye bulunuyor.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Olgunlaşma Enstitüsü'nü ziyaret etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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