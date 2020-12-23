Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi toprağa verildi

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'nun annesi Havva Karaloğlu'nun cenazesi, Rize'de toprağa verildi.

Havva Karaloğlu için Çayeli ilçesine bağlı Kaptanpaşa köyünde öğle vakti düzenlenen cenaze törenine, oğlu Münir Karaloğlu, diğer çocukları ve yakınları, Rize Vali Vekili Gülhani Uzun Sarı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Hakan Dedebağ, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman katıldı.

Karaloğlu, cenazeye katılanlardan helallik isteyerek, annesinin köyün Havva anası olduğunu ve herkese büyük yardımları dokunduğunu söyledi.

Kendilerinin 7 kardeş olduğunu aktaran Karaloğlu, Karadeniz'de anneliğin çok zor olduğunu, annesinin kendilerini zor şartlarda bugünlere taşıdığını ifade etti.

Havva Karaloğlu'nun cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhittin Sandıkçı