Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nın açılışında konuştu Açıklaması

Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açıldı.

Diyarbakır'da düzenlenen Mezopotamya Tarım ve Hayvancılık Fuarı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katıldığı törenle açıldı.

Törende konuşan Vali Münir Karaloğlu, Mezopotamya'nın yıldızı Diyarbakır'ın tarım ve hayvancılığın da ana vatanı olduğunu söyledi.

Bölgenin en önemli sektörünün bugün de tarım ve hayvancılık olduğunu belirten Karaloğlu, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir yıldan bu yana fuar yapılamadığını kaydetti.

Karaloğlu, bölgedeki ticaretin sekteye uğramaması için fuar katılımcılarına ve vatandaşlara maske, mesafe ve temizlik konusuna dikkat etmeleri uyarısında bulundu.

Diyarbakır'da 2021 yılını sert kabuklu meyveler yılı olarak ilan ettiklerine dikkati çeken Karaloğlu, tarım ve hayvancılıkla ilgili Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Tarım ve Orman Bakanlığı, GAP Kalkınma Ajansı ile Bölge Kalkınma Ajansıyla önemli projeler yürüttüklerini bildirdi.

Karaloğlu, "16 milyonluk bütçeyle özellikle Diyarbakır'ın kuzey ilçeleri, arazisi daha müsait olan bölgelerde ceviz, badem ve fıstık yetiştiriciliği konusunda çiftçilerimizle işbirliği yaparak Bakanlığımızın önderliğinde bu projeyi başlattık." dedi.

Bölgeyi badem, ceviz ve fıstığın merkezine dönüştüreceklerini belirten Karaloğlu, işleme tesisleri ile ilgili de GAP İdaresi'nin desteğiyle Dicle ilçesinde bir tesisin temelini attıklarını ifade etti.

Törene, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karakoç, Büyükelçi İbrahim Mete Yağlı, kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, üreticiler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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