Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kan bağışı çağrısında bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle bağış yapma çağrısı yaptı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Türk Kızılay'ın kan stoklarının azalması nedeniyle bağış yapma çağrısı yaptı.

Vali Karaloğlu, yaptığı açıklamada, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personelinin kan bağışında bulunduğunu bildirdi.

Vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulunan Karaloğlu, "Değerli hemşerilerim, haydi hayat kurtarmaya. Kızılay'ın kan stoklarının azalması dolayısıyla arkadaşlarımız harekete geçti. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi personelimiz kan bağışında bulunuyor. Sen de kan ver, hayat kurtar." dedi.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda da daha fazla kan bağışı yapılması ve bu konuda farkındalık yaratmak için Sur Belediyesini kampanyaya katılmaya davet etti.

Türk Kızılay yetkilileri, kan bağışı için Büyükşehir Belediyesine teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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