Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladıVALİLER kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, görevine başladı

VALİLER kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı.

Valiler Kararnamesiyle Antalya Valiliği'nden, Diyarbakır Valiliği'ne atanan Münir Karaloğlu, kente gelerek görevine başladı. Makamına geçen Karaloğlu, burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Valiliği nedeniyle çiçek göndermek isteyenlerin, çiçeğe ödeyeceği parayı Kızılay'a bağışlamalarını isteyen Karaloğlu, "Bu kadim kente çok yönetici geldi, gitti. Önemli olan bu kenti sadece yönetmek değildir. Önemli olan bu kentten giderken kaç Diyarbakırlının gönlünü kazandığındır" dedi.

'ÖNEMLİ OLAN DİYARBAKIR'A LAYIK OLMAKTIR'

Diyarbakır'a vali olarak atanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizi bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya teşekkür ediyorum. Şahsım adına, benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil, Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiilen bugün göreve başladım ama biliyorum ki her gelecek yakındır. Bugün başlarken size merhaba demek için karşınızdaysam bir gün de elveda demek için karşınızda olacağım. Asıl olan bu süre içinde 12 bin yıldır bu şehirde gelip görevini tamamlayıp gidenler gibi, biz de giderken kaç Diyarbakırlıyla dost olabildik, kaç Diyarbakırlının gönlüne girebildik? Büyük Diyarbakır markasına ne kadar katkıda bulunabildik? Diyarbakır'daki kadim kültürümüzün eserlerine hizmet olarak ne katabildik? Şehirdeki çocuklarla, gençlerle, sivil toplum örgütleriyle hangi faydalı projeleri üretebildik? Hangi sorunların çözümünde Diyarbakır'daki sosyal taraflarla hangi ortak çözümleri ürettik? İşte bütün bu sorulara hem kendi açımdan, hem de Diyarbakır açısından tatmin edici cevaplar verebilirsem, bu şehirden ayrılırken o zaman görevimi yapmış sayacağım kendimi. Rabbim hem Diyarbakır'a hem de şahsıma Diyarbakır Valiliği konusunda yardımcı olsun."

Kaynak: DHA