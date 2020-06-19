Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu görevine başladı
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu görevine başladı

Antalya Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, görevine başladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu görevine başladı
19.06.2020 18:27 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:02

Antalya Valisi olarak görev yaparken Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Diyarbakır Valisi olarak atanan Münir Karaloğlu, görevine başladı.

Valilik binası önünde vali yardımcıları ve kaymakamlar tarafından karşılanan Karaloğlu, şeref defterini imzaladı.

Karşılama töreninin ardından gazetecilere açıklama yapan Karaloğlu, kendisini bu göreve layık gören Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya teşekkür etti.

Daha önce bölgede vali ve kaymakam olarak çalıştığını aktaran Karaloğlu, bölgeyi bildiğini ve insanlarını tanıdığını söyledi.

Bölgenin taşına, toprağına, insanına sinmiş olan irfanın Türkiye'nin büyük bir zenginliği olduğuna inandığını vurgulayan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Diyarbakır kadim bir şehirdir. Peygamberler ve sahabelerin şehridir. Diyarbakır, surlarıyla, dağlarıyla, bağlarıyla ve yaylalarıyla çok zengin bir kenttir. İnsanlığın yeryüzü macerasına ışık olmuş binlerce değerimiz ve hikayemiz var. Kentin maddi ve manevi değerlerini doğru bir iletişimle insanlığın istifadesine sunabilirsek görevimizi yapmış oluruz. Diyarbakır genç nüfusu olan ve gençlerin yoğunlukta yaşadığı bir şehirdir. Genç nüfusu şehrin vizyonu için büyük bir kazanç olarak görüyorum."

Karaloğlu, hayatın doğal parçası olarak elbette sorunların olduğunu, sorunları sıralayarak, sadece şikayet ederek ve dertlenerek çözemeyeceklerini ifade etti.

"Sorunları elele, omuz omuza vererek, ortak akılla, birliğimizi ve beraberliğimizi kullanarak Diyarbakır'a yaraşır çözümler üretirsek o zaman farkımız ortaya çıkmış olacak." diyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Benim için mesele Diyarbakır'ı yönetmek değil, Diyarbakır'a layık olmaktır. Fiili olarak göreve başladım. Biliyorum ki her gelecek yakındır. Diyarbakır'da bugün 'merhaba' demek için karşınızdaysam, bir gün de 'elveda' demek için karşınızda olacağım. Bugün benim ve Diyarbakır için yeni bir başlangıçtır. Görev yapacağım sürede bütün kesimlerle konuşmaya ve dertleşmeye çalışacağım. Önümüzdeki günlerde, gençlerimizle, esnafımızla, sanayicimizle, sivil toplumumuzla ve herkesle kentin sorunlarını konuşacağız. Pandemi sürecinden sonra normalleşme sürecinde bütün taraflarla kentin sorunlarını konuşup ortak çözümler üretmeye çalışacağız. Sosyal platformlarda kentin genel sorunlarına ilişkin hemşehrilerimizin bana yazmalarını arzu ediyorum."

Vali Karaloğlu, Diyarbakır valiliği görevine başlamasından dolayı kendisine çiçek gönderilmemesini ve çiçek göndermek isteyen vatandaşların bu parayı Türk Kızılay'ına bağışta bulunmalarını istedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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