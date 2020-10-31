Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'dan İzmir depremine ilişkin açıklama Açıklaması
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'dan İzmir depremine ilişkin açıklama Açıklaması

31.10.2020 17:59 | Son Güncelleme: 31.10.2020 18:02
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu'dan İzmir depremine ilişkin açıklama Açıklaması

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bazı felaketler vardır ki ne yaparsanız yapın dayanmayabilir ama 6 veya 7 şiddetindeki depremlerde yönetmeliklere uygun yapılarımızı inşa...

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depreme ilişkin, "Bazı felaketler vardır ki ne yaparsanız yapın dayanmayabilir ama 6 veya 7 şiddetindeki depremlerde yönetmeliklere uygun yapılarımızı inşa edersek binalar hasar görür ama bizi öldürmez." dedi.

Vali Karaloğlu, Hani ilçesindeki Necip Fazıl Kısakürek Konferans Salonunda düzenlenen değerlendirme toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İzmir'de herkesin yüreğini yakan bir deprem felaketiyle karşılaşıldığını söyledi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileyen Karaloğlu, "Türkiye her felakette olduğu gibi İzmir depreminde de bir ve bütün oldu. Hep beraber İzmir'in yarasını sarmak üzere seferber olduk. İnşallah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde kamu kurum ve kuruluşları, belediyeler ve vatandaşlarımız olarak yaraları en kısa zamanda sararız." dedi.

"Afette bina insanı öldürmüyorsa o bina iyi binadır"

Depremde can kayıplarının artmaması temennisinde bulunan Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Depremde iki bina yan yana duruyor. Bir tanesi tuzla buz olmuş diğeri ise ayakta duruyor. Aynı bölge, aynı zemin. Farkı ne? Bir tanesinde mühendislik hizmetleri tam verilmiş, öyle anlaşılıyor. Diğerinde ise insan hatası var, mühendislik hizmeti tam verilmemiş ve bina insanlara mezar oldu. O yüzden yaptığımız her işi mutlaka tekniğine, mühendislik ilmine uygun yapalım. Bazı felaketler vardır ki ne yaparsanız yapın dayanmayabilir ama 6 veya 7 şiddetindeki depremlerde yönetmeliklere uygun yapılarımızı inşa edersek binalar hasar görür ama bizi öldürmez. Afette bina insanı öldürmüyorsa o bina iyi binadır ama maalesef İzmir'de o yıkılan binalarda mutlaka insan hatası var. Yaptığımız her işi kaliteli yapmak zorundayız."

Hani'nin güzel ve tarihte büyük şahsiyetlerin yetiştiği manevi havası olan ilçelerden biri olduğunu ifade eden Karaloğlu, ilçeye hizmet etmeye devam edeceklerini kaydetti.

En kısa zamanda ilçedeki sorunları çözeceklerini belirten Karaloğlu, farklı projeler hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin

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