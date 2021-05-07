Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü'nü kutladı
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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü'nü kutladı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karaloğlu, mesajında, cennetin annelerin ayakları altında olduğunu söyleyen bir Peygamberin ümmeti olarak anneleri baş tacı kabul ettiğini belirtti.

Annelerin yüzlerinin gülmesi için çalışmalarının kendileri için büyük hizmet olduğunu ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bir annenin evlat acısı ve hasreti dünya hayatındaki en büyük acılardandır. Tarihin tüm yaşanmışlıklarına tanıklık etmiş Diyarbakır'ımız, annelerimizin evlatlarına duydukları hasrete tanıklık ediyor. Diyarbakır annelerimiz, terör örgütüne karşı evlatları çalınan anneler olarak iradelerini ortaya koyarak direniş gösteriyor. Çözüm, kurtuluş, Diyarbakır'daki huzur ve güven ortamının teminatı annelerimizdir. Koşulsuz sabır ve fedakarlıklarıyla en iyi rehberlik edecek olan onlardır. Bizi Diyarbakır'ın Surları gibi sarıp sarmalayan, koruyan kollayan, Hevsel gibi bereket saçan Diyarbakır anneleri başta olmak üzere tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, saygı ve hürmetlerimi sunuyorum. Ayaklarının altı öpülesiler. Anneler, gününüz kutlu olsun."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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