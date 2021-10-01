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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yürütülen çalışmaları inceledi

AA / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yürütülen çalışmaları inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ile Bağlar Millet Bahçesi, Nevruz Park ve Fiskaya cam terasta devam eden çalışmaları inceledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Yenişehir ile Bağlar Millet Bahçesi, Nevruz Park ve Fiskaya cam terasta devam eden çalışmaları inceledi.

Yenişehir Millet Bahçesinde incelemelerde bulunan Karaloğlu, yürütülen çalışmalarla ilgili personelden bilgi aldı.

Karaloğlu, içerisinde cami, 2 kütüphane, millet kıraathanesi, basketbol, voleybol, futbol sahası, tenis kortu, bisiklet ve yürüyüş yollarının bulunacağı Bağlar Millet Bahçesinde de incelemelerde bulunan Karaloğlu, Nevruz Park'taki çalışmaları denetledi.

Fiskaya'da İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın hazırladığı ve Diyarbakır Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu tarafından onaylanan proje kapsamında yenilenen cam teras ve kafe inşaatını kontrol eden Karaloğlu, çalışmaların daha yeşil ve güzel Diyarbakır için yapıldığını söyledi.

Yemyeşil bir Diyarbakır için çalışmalarının süreceğini aktaran Karaloğlu, "Cam terasımızı yenileme çalışmalarında sona yaklaştık. Hevsel Bahçelerinin muhteşem manzarasına yakın zamanda buradan bakacağız. Sahip çıkmaya, korumaya devam edecek, Diyarbakırımızın çehresinin değişimine hep birlikte tanıklık edeceğiz." diye konuştu.

AA / Osman Bilgin - Son Dakika Haberleri
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