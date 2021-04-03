Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yenilenen Mardinkapı'da incelemelerde bulundu
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yenilenen Mardinkapı'da incelemelerde bulundu

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, yenilenen Mardinkapı'da incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlandıktan sonra yerine monte edilen Mardinkapı'da incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, binlerce yıllık geçmişe sahip, UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası olarak tescillenen Diyarbakır Surları'nda yer alan ve restorasyonu tamamlandıktan sonra yerine monte edilen Mardinkapı'da incelemelerde bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, kadim şehrin en önemli yapılarından olan tarihi surların dört bir yanında başlatılan restorasyon çalışmaları ara vermeden devam ediyor.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Surlarında bulunan Mardinkapı da devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında yenilendi.

Aslına uygun olarak yenilenen ve surlardaki yerine monte edilen kapıyı inceleyen Karaloğlu, yetkililere çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Şehrin tarihine, kültürüne ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceklerini kaydeden Karaloğlu, Keçi Burcunun etrafında sürdürülen peyzaj çalışmalarını da inceledi, yetkililerden devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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