Diyarbakır Valisi Karaloğlu trafik denetimlerini havadan ve karadan inceledi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu trafik denetimlerini havadan ve karadan inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerini havadan ve karadan inceledi.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu trafik denetimlerini havadan ve karadan inceledi
30.07.2020 20:39 | Son Güncelleme: 30.07.2020 20:48

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla gerçekleştirilen trafik denetimlerini havadan ve karadan inceledi.

Karaloğlu, beraberinde İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Erdem ve İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömür Saka ile helikopterden kent genelinde ve Diyarbakır-Silvan kara yolunda bulunan kontrol noktasındaki denetimlerle ilgili incelemede bulundu.

Daha sonra incelemelerini uygulama noktalarında sürdüren Karaloğlu, çalışmalarla ilgili bilgi aldı, ekiplerce durdurulan araçlardaki vatandaşların bayramını tebrik etti.

Emniyet kemeri ve maske takmaları, sosyal mesafe kuralına uymaları konusunda sürücü ve yolculara uyarıda bulunan Karaloğlu, vatandaşlara şeker ikram etti, çocuklara ise çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu, her bayramda tatile çıkan ve memleketlerine giden vatandaşlardan dolayı ciddi yoğunluk oluştuğunu söyledi.

Önce havadan helikopterle şehrin giriş çıkışındaki kontrol noktalarını denetlediklerini ifade eden Karaloğlu, trafikte aşırı yoğunluğun olmadığını gördüklerini aktardı.

Yönetilebilir bir yoğunluk olduğunu anlatan Karaloğlu, "Şehre giren trafikten daha çok şehirden çıkan bir trafik yoğunluğu olduğunu gördük. Diyarbakır aslında göç veren değil göç alan şehir. Komşu illerden çok fazla göç aldığı için bayram tatili dolayısıyla şehirden çıkışların girişlerden daha çok olduğunu gözledik." dedi.

Bir trafik kazası yaşandığını, sadece 5 kişinin yaralandığını dile getiren Karaloğlu, temennilerinin hiç trafik kazası ve can kaybı olmadan bayramı tamamlamak olduğunu aktardı.

Karaloğlu, vatandaşlara uyarılarda bulunarak, "Ne olur hiç kimse yorgun araç kullanmasın. Bir müddet erken varmak için hız kurallarını ihlal edip, bayram evlerini hüzün evlerine çevirmeyiniz. Geçen Kurban Bayramı'nda özellikle ölümlü trafik kazalarında ciddi bir azalma olmuştu. Aldığımız tedbirlerle bu bayramda da ölümlü kazaları azaltmayı veya tamamen ortadan kaldırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Son dönemde Emniyet Genel Müdürlüğünün yaptığı çalışmada, trafikte kazaya sebep olan en büyük hatanın şerit ihlali olduğunun tespit edildiğini anımsatan Karaloğlu, bölünmüş ve oto yollarda sürücülere şerit ihlali yapmamaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

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