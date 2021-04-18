Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi surlardaki burçlarda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde geçen yıl 5 burçta başlatılan daha sonra İçkale'de de devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili inceleme yaptı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde geçen yıl 5 burçta başlatılan daha sonra İçkale'de de devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili inceleme yaptı.

Karaloğlu, Yedi Kardeş, Ulu Beden ve Keçi Burcu'ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sur duvarında devam eden çalışmada taş bırakıp, harç dolduran Karaloğlu, restorasyonda görevli personel ile görüştü, onlara yaptıkları çalışmanın çok değerli ve önemli olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Surlarda diriliş devam ediyor. Diyarbakır'ımızın medeniyet mirası surlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Geçmiş ve gelecek arasındaki en önemli mirasımız surların ihyası. Bizim için bu çok önemli. Mirasımızı korumak için çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin