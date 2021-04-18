Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi surlardaki burçlarda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi surlardaki burçlarda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi surlardaki burçlarda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde geçen yıl 5 burçta başlatılan daha sonra İçkale'de de devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili inceleme yaptı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, UNESCO Dünya Mirası Listesinde yer alan Diyarbakır Kalesi'nde geçen yıl 5 burçta başlatılan daha sonra İçkale'de de devam eden restorasyon çalışmaları ile ilgili inceleme yaptı.

Karaloğlu, Yedi Kardeş, Ulu Beden ve Keçi Burcu'ndaki restorasyon çalışmaları ile ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Sur duvarında devam eden çalışmada taş bırakıp, harç dolduran Karaloğlu, restorasyonda görevli personel ile görüştü, onlara yaptıkları çalışmanın çok değerli ve önemli olduğunu aktardı.

Karaloğlu, "Surlarda diriliş devam ediyor. Diyarbakır'ımızın medeniyet mirası surlarda devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Geçmiş ve gelecek arasındaki en önemli mirasımız surların ihyası. Bizim için bu çok önemli. Mirasımızı korumak için çalışıyoruz, çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Murat Kurum Mario Draghi Nikos Dendias Vladimir Putin
Magazin Müjde Ar Burak Deniz Acun Ilıcalı Caner Cindoruk
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Bülent Uygun Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Hadise
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi surlardaki burçlarda başlatılan restorasyon çalışmalarını inceledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.4.2021 13:55:51. #1.15#

title