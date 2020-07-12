Diyarbakır Valisi Karaloğlu, tarihi İçkale'yi ziyaret etti Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'yi ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Sur ilçesindeki tarihi İçkale'yi ziyaret etti, vatandaşlarla görüştü.

Vali Karaloğlu, İçkale ziyaretinde, düğün töreni öncesinde dış çekim için tarihi mekanı seçen gelin ve damatlarla hatıra fotoğraf çektirdi, onlara mutluluk diledi.

İçkale'yi gezen vatandaşlarla da görüşen Karaloğlu, sohbet ettiği çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Karaloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tarihi İçkale'yi ziyaret ettiğini belirterek, "İş toplantılarımızın ardından çocuklarımızın enerjisiyle dinlendim; yeni çiftlerimizin mutluluğunu paylaştım. Tarihin, maneviyatın, huzurun şehri Diyarbakır'dan tüm dostlara selam olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA