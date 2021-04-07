Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinledi

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya buluşmalarında Silvanlı vatandaşların sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini dinledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, sosyal medya buluşmalarında Silvanlı vatandaşların sorularını yanıtladı, talep ve görüşlerini dinledi.

Karaloğlu, kırsal yollardan, alt yapı ve suyla ilgili problemlere, eğitimden, anız yangınlarına kadar her alanda konuların konuşulduğu programda, kura ile belediyelere alınacak 423 personelle ilgili soruyu da cevapladı.

"Müracaatları aldık, inceleme safhamız devam ediyor." ifadesini kullanan Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Merkezde Sur, Yenişehir, Kayapınar belediyeleri ile Büyükşehir belediyemize ve DİSKİ Genel Müdürlüğümüze kura ile 423 personel alacağız. Ama her kurumun kendi koşulları var. Kendi içimizde, farklı mesleklere, farklı nitelikte başvuru almak istedik. Başvurular istenilen niteliklere uygun mu değil mi? İlçelerde ikamet şartı aradık, asgari geçim koşullarını aradık, bunlar uygun mu değil mi? Çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah önümüzdeki haftaya yetiştirmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde kuraları çekip, size müjdeyi vermek istiyoruz."

Karaloğlu, işe alımla ilgili olarak çekilecek kuraların sosyal medya platformları üzerinden canlı yayınlanacağını belirtti.

Kuraların çekileceği yerin vatandaşlara bildirileceğini ve izlemek isteyen vatandaşların kura çekimine katılım sağlayabileceğini vurgulayan Karaloğlu, şunları dile getirdi:

"Hiç merak etmeyin her ilçe ayrı bir noter huzurunda kuraları şeffaf bir şekilde çekecek. Canlı ve şeffaf bir kura çekimiyle Diyarbakır'da inşallah, 423 vatandaşımızı, 3 merkez ilçe belediyemiz, Büyükşehir ve DİSKİ'de başlatmış olacağız."

Çeşitli branşlarda görevlendirilmek üzere işe alımı yapılacak 423 personelin, 56'sının Büyükşehir Belediyesi, 87'sinin DİSKİ, 130'unun Kayapınar, 100'ünün Yenişehir ve 50'sinin de Sur Belediyesinde istihdam edileceği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin