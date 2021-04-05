Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinleyecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Silvanlı vatandaşların sorularını canlı yayında yanıtlayacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Silvanlı vatandaşların sorularını canlı yayında yanıtlayacak.

Vatandaştan gelecek öneri ve istekler çerçevesinde projelere yön verildiği "Sosyal Medya Buluşmaları"nda bu hafta kentin kadim tarihiyle ön plana çıkan Silvan ilçesi masaya yatırılacak.

Silvanlılardan gelen soru, talep ve önerileri dinleyecek olan Karaloğlu, ramazan ayında ara verilecek olan buluşmalarda şimdiye kadar 13 ilçede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini değerlendirdi.

6 Nisan Salı günü saat 16.00'da Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak programla ilgili açıklama yapan Karaloğlu, "Silvan ilçemizi konuşacağız. Sizlerden gelen soru, görüş ve önerileri canlı yayında cevaplayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin