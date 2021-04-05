Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinleyecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinleyecek

Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinleyecek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Silvanlı vatandaşların sorularını canlı yayında yanıtlayacak.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, "Sosyal Medya Buluşmaları" programında Silvanlı vatandaşların sorularını canlı yayında yanıtlayacak.

Vatandaştan gelecek öneri ve istekler çerçevesinde projelere yön verildiği "Sosyal Medya Buluşmaları"nda bu hafta kentin kadim tarihiyle ön plana çıkan Silvan ilçesi masaya yatırılacak.

Silvanlılardan gelen soru, talep ve önerileri dinleyecek olan Karaloğlu, ramazan ayında ara verilecek olan buluşmalarda şimdiye kadar 13 ilçede yaşayan vatandaşların talep ve önerilerini değerlendirdi.

6 Nisan Salı günü saat 16.00'da Diyarbakır Valiliği'nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak programla ilgili açıklama yapan Karaloğlu, "Silvan ilçemizi konuşacağız. Sizlerden gelen soru, görüş ve önerileri canlı yayında cevaplayacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Özgür Özel Meral Akşener Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu
Magazin Esra Erol Hazal Kaya Armağan Çağlayan Berrak Tüzünataç
Spor Ali Koç İsmail Kartal Nihat Özdemir Hamza Hamzaoğlu Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Beşiktaş Kasımpaşa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Silvanlıları dinleyecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.4.2021 15:54:32. #1.16#
title