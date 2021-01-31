Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında incelemede bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından kentteki bazı noktalarda incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu, kentsel dönüşüm kapsamında yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında inceleme yaptı.

Sakarya Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Karaloğlu, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılarak bir an önce tamamlanması, caddenin yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi.

Karaloğlu, daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnafla görüştü.

Sakarya Caddesinde başlatılan yenileme ve sağlıklaştırma projesinde şehrin tarihi yapılarından esinlenilerek, birçok tarihi eserde kullanılan bölgenin doğal taşları kullanılıyor.

Yüzde 70'i tamamlanan projede kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanarak nisan ayında vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.

Vali Karaloğlu incelemelerini Sakarya Caddesinin ardından havalimanı kavşağında sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya