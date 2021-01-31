Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında incelemede bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında incelemede bulundu

31.01.2021 14:49 | Son Güncelleme: 31.01.2021 14:52
Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında incelemede bulundu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından kentteki bazı noktalarda incelemelerde bulundu.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinin ardından kentteki bazı noktalarda incelemelerde bulundu.

Vali Karaloğlu, kentsel dönüşüm kapsamında yenileme ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının devam ettiği Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında inceleme yaptı.

Sakarya Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyen Karaloğlu, yetkililerden süreçle ilgili bilgi aldı, çalışmaların hızlandırılarak bir an önce tamamlanması, caddenin yeni yüzüyle vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi.

Karaloğlu, daha sonra sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan esnafla görüştü.

Sakarya Caddesinde başlatılan yenileme ve sağlıklaştırma projesinde şehrin tarihi yapılarından esinlenilerek, birçok tarihi eserde kullanılan bölgenin doğal taşları kullanılıyor.

Yüzde 70'i tamamlanan projede kaldırım ve aydınlatma çalışmaları da tamamlanarak nisan ayında vatandaşın hizmetine sunulması planlanıyor.

Vali Karaloğlu incelemelerini Sakarya Caddesinin ardından havalimanı kavşağında sürdürdü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Muş Muharrem İnce Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Cansu Dere Feyza Aktan Guy Ritchie Neslihan Atagül
Spor Ali Koç Arda Turan Ersun Yanal Nihat Özdemir Marcel Tisserand
Tüm Haberler Ankara Fransa Yangın Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Sakarya Caddesi ve havalimanı kavşağında incelemede bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.1.2021 14:56:59. #1.15#
title