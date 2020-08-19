Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu

Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi.

19.08.2020 21:49 | Son Güncelleme: 19.08.2020 21:56

Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu

DİYARBAKIR - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatıyla Türkiye genelinde uygulanan en kapsamlı korona virüs denetimi Diyarbakır'da da gerçekleştirildi. Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Kayapınar ilçesinde bulunan işletmeleri denetledikten sonra Diyarbakırlılara maske ve sosyal mesafe uyarısını yeniledi. Karaloğlu, "1 Haziran itibariyle toplamda 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 türk lirası ceza yazıldı. Bu aslında bizim maksadımız ve amacımız bu değil" dedi.

Korona virüs salgınına karşı Türkiye genelinde en kapsamlı denetim gerçekleştirildi. Bu kapsamda Diyarbakır'da da iş yerleri, pazarlar, marketler, toplu taşıma, lokantalar, alışveriş alanları, kafeteryalar, yollar, ticari taksiler ve tüm yaşam alanlarında denetim yapıldı.

Merkez Kayapınar ilçesin 'de işletmeleri denetleyen Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu ve beraberindekiler, vatandaşlara sosyal mesafe ve maske uyarısında bulundu. Bir kafeye giren Vali Karaloğlu, burada sigara içen vatandaşları da uyararak, 'Korona virüs hastalığının tetikçisi sigaradır en kısa sürede bırakmanızı tavsiye ediyorum' dedi. Bu uyarının üzerine vatandaşlarda Vali Karaloğlu'na, sigarayı en kısa sürede bırakacaklarının sözünü verdi.

"Kurallara uymamakta ısrar eden insanlarımız ve işletmelerimiz var"

Yapılan denetimlerin sonunda açıklamalarda bulunan Vali Karaloğlu, kameraların karşısına geçerek, 1 Haziran'dan bugüne yapılan denetimleri ve uygulanan cezai işlemleri sıralayarak şunları söyledi; "Bugün içişleri bakanlığımızın genelgesiyle bütün Türkiye'de Valiler, kaymakamlar, beraberindeki ticaret ve esnaf odaları başkanları, emniyet müdürümüz ve jandarma komutanımız hep beraber bir farkındalık çalışması yaptık. Geçtiğimiz hafta bazı iş kolları ile ilgili olarak yeni tedbirler aldık. Düğün salonları ile ilgili kısımda düğün sürülerine kısıtlama getirdik. Düğün konvoylarının bir müddet yapılmamasına kısıtlama getirdik. Kafelerde kurallara uyulmasını arzu ettik, ama son bir haftadır yaptığımız denetimlerde görüyoruz ki büyük bir çoğunluk uymasına rağmen, halen kurallara uymayan ve kurallara uymamakta ısrar eden insanlarımız var ve işletmelerimiz var"

"9 bin 64 kişiye, 10 milyon 814 bin 850 türk lirası ceza yazıldı"

1 Haziran'dan bugüne işletmelere ve vatandaşlara yapılan cezai işletmeleri de açıklayan Vali Karaloğlu, " 1 Haziran'dan bugüne sosyal mesafe kurallarına uymama dolayısıyla 4 bin 773 vatandaşımıza 6 milyon 481 bin türk lirası ceza yazmışız. Buna yazık, kurallara uyuldu mu buna gerek kalmayacağını düşünüyorum. Yine maske takmayan kişilere yönelik yapılan denetimlerde 4 bin 995 vatandaşımıza 3 milyon 840 bin türk lirası ceza yazmışız. Bazen sağdan soldan beni de vatandaş çevirip, 'Diyarbakır'da ceza yazılmıyor' gibi zelzelişleri var. Hayır bunu asla kabul etmiyorum ve Diyarbakır'da çok ciddi denetimlerimiz bulunmakta ve cezalarda yazılıyor. Yine izolasyon kurallarına uymayan hastalık olup da belirtisi olmayanları biz evde izole ediyoruz. Bu izolasyon kurallarına uymayan bin 539 kişiye de 1 milyon 780 bin türk lirası ceza yazmışız. 1 Haziran itibariyle toplamda 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 türk lirası ceza yazıldı. Bu aslında bizim maksadımız ve amacımız bu değil ve şunu söyleyeyim. Diyarbakır'da çok yaygın bir kanaat var; 'Devlet nasılsa bu cezaları almayacak', bu yanlış bir düşünce bu cezalar artık kamu alacağı oldu ve devlet bu cezaları tahlis edecektir. Onun için vatandaşımız lütfen ceza alacak duruma kendisini düşürmesin" dedi.

"Bir haftada 56 işyerine para cezası uyguladık"

İşyerlerine yönelik yapılan denetimleri de açıklayan Vali Karaloğlu, "Bir hafta içerisinde Diyarbakır genelinde 38 işyerine 1 günlük kapatma cezası uygulamışız. Bu yazık ve işletmelerimiz ne olur kurallara uysunlar ve bu duruma düşmesinler. Yine 56 işyerine para cezası uygulamışız. Ayrıca hafta başında oto kontrolü sağlamak amacıyla hafta başında Diyarbakır valiliği olarak bir whatsahp ihbar hattı oluşturduk. Her vatandaşın başına bir zabıta yada bir polis dikemeyiz. Bu ihbar hattımızı sizinle tekrar paylaşacağım. Eğer vatandaşlarımız gittiği kafe, düğün ve berberde kurallara uymadığını gördüğünde bize bu hattan ihbar etsin. Hatta fotoğrafını çekip ihbar ederse daha iyi olur. Vatandaşlarımız ihbarlarını 0539 285 90 90 numaralı whatsahp ihbar hattına bildirebilirler. Ama ne olur sadece Covid-19 tedbirlerine uyulmayan yerlerle ilgili ihbarlar bu hatta gelsin" diye konuştu.

Vali Karaloğlu ve beraberindekiler, yapılan açıklamanın ardından bölgeden ayrılırken, denetimler ise kaldığı yerden devam etti.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu önce denetim yaptı, ardından açıklamada bulundu

Kaynak: İHA

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