Diyarbakır Valisi Karaloğlu'nun, AA'nın "Yılın Fotoğrafları"nda tercihi "Diyarbakır Anneleri" oldu

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Karaloğlu, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Karaloğlu, "haber" kategorisindeki tercihini Bestami Bodruk'un "Diyarbakır Anneleri" adlı fotoğrafından yana kullandı.

"Spor" kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" başlıklı fotoğrafı oylayan Karaloğlu, yaşam kategorisinde ise Muhammed Said'in "Muhammed Bebeğin Mutluluğu" adlı karesine oy verdi.

Vali Karaloğlu, AA'nın Türkiye'nin en önemli basın kuruluşu olduğunu ve ajansın 100'üncü yılını kutladığını söyledi.

AA'nın çok önemli işlere imza atan milli bir kuruluş olduğunu belirten Karaloğlu, AA'nın son yıllarda "Yılın Fotoğrafları" yarışması düzenlediğini, bu yarışmaya katılarak katkı sağladıklarını kaydetti.

"Evlatlarına kavuşmak için destansı bir mücadele veriyorlar"

Haber kategorisindeki tercihini "Diyarbakır Anneleri"nden yana kullandığını ifade eden Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bir seneyi aşkın süredir evlatlarına kavuşmak için destansı bir mücadele veren, ismi belki Diyarbakır anneleri ama terörden yüreği yanmış, evlatlarına kavuşmak isteyen bölgenin annelerinin oluşturduğu güzel fotoğraf karesini seçtik. Temennimiz odur ki yavrusundan uzak kalmış bütün anneler, özellikle terör dolayısıyla 12-13 yaşındaki çocukları dağa kaçırılmış annelerin en kısa zamanda yavrularına kavuşması."

Karaloğlu, "Siirt'te çocuklarımızın araç lastikleriyle oluşturduğu sahada voleybol oynarken çekilen fotoğraf ki daha sonra fotoğrafın devamı oldu. Gençlik ve Spor Bakanımız yavrularımıza bu fotoğraf sonrasında çok güzel bir spor tesisi, oynayabilecekleri bir voleybol sahası hediye etmiş. Hem fotoğraf güzel hem fotoğrafın sonucu güzel." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde çok etkileyici fotoğrafların bulunduğunu dile getiren Karaloğlu, şöyle devam etti:

"Beni en çok etkileyen, sarsan İdlip savaşlarında maalesef acımasız Suriye rejiminin atmış olduğu bombalar nedeniyle hem iki kolunu hem iki bacağını kaybetmiş yavrumuz. Türkiye'de takılan protez ayaklarla, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan hanımefendinin öncülüğünde takılan protez ayaklarla babasının sevincini, bir tarafta dram diğer tarafta da protez ayaklarla sevinci gösteren fotoğrafı seçmiş olduk. Anadolu Ajansımızı kutluyorum. Her birisi yaşamın farklı alanlarından dondurulmuş kareler, önemli hizmetler."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan