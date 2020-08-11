Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı Açıklaması

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Artık hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı Açıklaması
11.08.2020 19:19 | Son Güncelleme: 11.08.2020 19:19

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin, "Artık hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Herkesin bireysel olarak kurallara uyması, kendisine çekidüzen vermesi lazım." dedi.

Vali Karaloğlu, Gıda Toptancılar Çarşısı (DİGTOÇ) esnafını ziyaret ederek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini denetledi, esnaflarla sohbet etti.

Karaloğlu, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, hem dünyada hem de Türkiye'de pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Son günlerde Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilerde bir miktar artış olduğunu belirten Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Buna bağlı olarak Diyarbakır'da da bayram sonrası rakamlarımızda artış var. Bu virüsü yenmek bizim elimizde. Basit kurallara toplum olarak hep beraber uyarsak, bu virüsü yeneceğiz. 3 basit kuralımız var temizlik, maske ve mesafe. Bu 3 basit kurala uyarsak hem kendimizi hem de sevdiklerimizi korumuş olacağız. Toplumda zaman uzadıkça insanlarda bize bir şey olmaz anlayışı da yerleşmeye başladı."

Virüsü taşıyarak sevdiklerinin ölümüne neden olmayı hiç kimsenin istemeyeceğini vurgulayan Karaloğlu, bu nedenle tedbirlere dikkat edilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Herkesin temizlik, maske ve sosyal mesafe kurallarına uymasını isteyen Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Kalabalık alanlarda mümkünse hiç bulunmayacağız, mecbursak süreyi kısaltacağız. Kafeye gidiyorsak az oturacağız, lokantaya giriyorsak yemeğimizi yiyip oradan uzaklaşmamız lazım. Artık hiçbir şey olmamış gibi, hiçbir risk yokmuş gibi hayatımıza devam edemeyiz. Herkesin bireysel olarak kurallara uyması, kendisine çekidüzen vermesi lazım. Tedbir aldığımızda rakamların azaldığını görüyoruz ama tedbiri bıraktığımızda arttığını görüyoruz. Ne olur gereksiz kalabalıklarda bulunmayalım. 3 ay eğlence yapmazsak, 3 ay halay çekmezsek ne olur? Hiçbir şey kaybetmeyiz ama çok şey kazanırız. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumuş oluruz. Zaten taziyeler şu anda yasak, yapılmasını istemiyoruz. İnşallah el birliğiyle bu virüsü yeneceğiz."

Vali Karaloğlu'na, İl Emniyet Müdürü Şükrü Yaman da eşlik etti.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi Politika
Ali Babacan, IMF üzerinden kendisini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yanıt verdi
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti Dünya
Öğretmen, 17 yaşındaki öğrencisini okul tuvaletinde istismar etti
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti Magazin
Sarı mayosuyla yakalanan Buket Aydın'ın aldığı kilolar dikkat çekti
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı Magazin
Survivor şampiyonu Cemal Can Canseven, büyük ödülü ne yapacağını anlattı
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı Magazin
Oyuncu Damla Ersubaşı, 4 yıllık eşinden tek celsede boşanma kararı aldı
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor 3. Sayfa
Tedbirlerin hiçe sayıldığı Diyarbakır'da yoğun bakım üniteleri dolup taşıyor
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Görenler şaşkına döndü! Damat, düğün salonuna motosikletle giriş yaptı
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
Acun Ilıcalı'nın takımı Fortuna Sittard, son 1 ayda sosyal medya etkileşimini en fazla yükselten kulüp oldu
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
ABD'den Rusya'nın geliştirdiği koronavirüs aşına ilk yorum: Önemli olan aşının güvenli olması
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Belediye Başkanı, artan vakalar karşısında isyan etti: Çalın oynayın, size bir şey olmaz
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Son Dakika: Galatasaray, Oğulcan Çağlayan ile sözleşme imzaladı
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Altında psikolojik eşik aşıldı! 452 liraya kadar düştü
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Kocasının ve kızının cenazelerini teslim alan anne feryat etti: Keşke ben ölseydim
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Ünlü müzisyen Tansu Atak, Bodrum'da vefat etti
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasını değerlendirdi: 1-2 ay içinde üretilip dağıtılması mümkün değil
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: Benzinin pompa fiyatına büyük zam geldi
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Son Dakika: DSÖ'den Rusya'nın tescil ettiği ilk koronavirüs aşısıyla ilgili açıklama: Ön yeterlilik için görüşüyoruz
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Yunanistan'dan Türkiye'ye küstah çağrı: Yunan kıta sahanlığından derhal çekilin
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu
Seyir halindeki otobüs alev alev yandı, 19 yolcu son anda kurtuldu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Loris Karius ve Vagner Love, Beşiktaş için sportif ceza talebinde bulundu
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Beştepe'deki Savunma Sanayii İcra Komitesi toplantısı sonrası kararlılık mesajı
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Ebru Şallı, aşk dolu tatil pozlarına devam ediyor
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
Tuvana Türkay, Selçuk Yöntem'le aşk yaşadığı yönündeki haberlere cevap verdi
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
İstanbul'un göbeğinde kan donduran olay! Kavga ettiği kardeşini yaktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Sonar'ın son anketinden Ali Babacan ve Davutoğlu'nu üzecek sonuçlar çıktı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Rusya Milli Takımı'nın eski kaptanı Roman Shirokov, amatör maçta hakeme yumruk attı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Üsküdar'da Mimar Sinan'ın yaptığı camiye takılan klimalar tepkilerin ardından kaldırıldı
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Genç fenomen Alp Kılınç'a attığı mesajları ifşa olan Nihat Doğan, öfkeden deliye döndü
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Terim'in planlarında olmadığı iddia edilen Lemina'dan imalı paylaşım: Yalan söyleme, dürüst ol
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Acil servise zorla girerek güvenlik görevlilerine saldırdılar! Olay anı saniye saniye kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fatma Köse Meral Akşener Süleyman Soylu Fahrettin Koca Aleksandr Lukaşenko
Magazin Yalın Cenk Eren Ufuk Bayraktar İzzet Yıldızhan
Spor Ali Koç Robinho Can Bartu Burak Yılmaz Hasan Ali Kaldırım
Daha Fazla Rusya Milli Ağustos Futbolcu
Şu an buradasınız: Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 uyarısı Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.8.2020 19:22:27. #1.14#
title