Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi Açıklaması
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi Açıklaması

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar edenler bulunduğunu belirterek "Bizim amacımız ceza yazmak değil. Ceza son çaredir.

Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan Kovid-19 denetimi Açıklaması
19.08.2020 20:05 | Son Güncelleme: 19.08.2020 20:05

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar edenler bulunduğunu belirterek "Bizim amacımız ceza yazmak değil. Ceza son çaredir. Bizim amacımız toplumu eğitmek ve toplumun kendi özgür iradesiyle bu kurallara uymasını sağlamak." dedi.

Vali Karaloğlu, Kayapınar ilçesinde Diclekent Bulvarı Medya Kavşağı'nda bulunan esnafı ziyaret ederek Kovid-19 tedbirlerini denetledi, esnafla sohbet etti.

Denetimlere ilişkin konuşan Karaloğlu, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de ve Diyarbakır'da da pandemi ile mücadelenin devam ettiğini söyledi.

Denetimlerle amaçlarının vatandaşı uyarmak ve tehlikenin bitmediğini hatırlatmak olduğunu aktaran Karaloğlu, hastalığın Türkiye genelinde olduğu gibi Diyarbakır'da da artış gösterdiğini ve fert olarak herkesin üzerine düşeni yapması durumunda tablonun düzelebileceğini kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Pandemi Kurulunun belirlediği kuralların önemini sıralayan Karaloğlu, "Hala kurallara uymayan, uymamakta ısrar eden insanlarımız ve işletmelerimiz var. Bizim amacımız ceza yazmak değil. Ceza son çaredir. Bizim amacımız toplumu eğitmek ve toplumun kendi özgür iradesiyle bu kurallara uymasını sağlamak." dedi.

Karaloğlu, kontrollü sosyal hayatın başladığı 1 Haziran'dan itibaren Diyarbakır'da yapılan denetimlerde kurallara uymayan kişi ve işletmelere yönelik olarak kesilen cezaları şöyle sıraladı:

"Sosyal mesafe kuralına uymama nedeniyle 4 bin 773 kişiye 6 milyon 480 bin lira ceza kesmişiz. Bunlara hiç gerek yok, kurala uyulsa bunlara gerek olmayacak. Maske takmayan 4 bin 995 vatandaşımıza 3 milyon 840 bin lira ceza yazmışız. İzolasyon yükümlülükleri ihlali yapan bin 539 kişiye de 1 milyon 780 bin lira ceza yazmışız. Toplam 9 bin 64 kişiye 10 milyon 814 bin 850 liralık ceza yazıldı. Çok yaygın bir kanaat var devlet bu cezaları almayacak. Bu cezalar artık kamu alacağına dönüştü. Bu cezaların tahsilini devlet bir şekilde yapacak. Şu ana kadar Diyarbakır genelinde 38 iş yerine bir günlük kapatma, 56 iş yerine de para cezası uygulamışız."

Otokontrolü sağlamak için yeni tedbirler hayata geçirildiğini ve bu kapsamda Whatsapp ihbar hattı oluşturduklarını ifade eden Karaloğlu, "Vatandaşımızın bize yardımcı olması lazım. Diyarbakır Valiliği olarak, onun için Whatsapp ihbar hattı oluşturduk. Vatandaşımız girdiği kafede, düğünde, berberde kurallara uyulmadığını gördüğünde bu hattan bize ihbar etsin. Fotoğrafını çekerek ihbar ederse bizim için daha iyi olur. Numaramız 0539 285 90 90." diye konuştu.

Kaynak: AA

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