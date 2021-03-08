Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, kadınlar gününde kadın kooperatifi açılışı
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, kadınlar gününde kadın kooperatifi açılışı

08.03.2021 16:03 | Son Güncelleme: 08.03.2021 16:06
Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan, kadınlar gününde kadın kooperatifi açılışı

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kayapınar ilçesinde "Kayapınar Kadın Girişimciler Kooperatifi"nin açılışını yaptı.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kayapınar ilçesinde "Kayapınar Kadın Girişimciler Kooperatifi"nin açılışını yaptı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesince "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen "Hayati İnanç'la Hasbihal" programana katılan Vali Karaloğlu, daha sonra merkez Kayapınar ilçesinde "Kayapınar Kadın Girişimciler Kooperatifi"nin açtı.

Karaloğlu, açılışta yaptığı konuşmada, emek veren bütün kadınların "Dünya Emekçi Kadınlar Günü"nü kutladığını belirtti.

Günün anlamına uygun olarak kadın kooperatifinin açılışını yaptıklarını ifade eden Karaloğlu, kadınları üretim içerisinde tutarak onlara daha fazla istihdam imkanı yaratmanın hükumet politikası olduğunu dile getirdi.

Valilik, büyükşehir belediyesi, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarıyla kadınların istihdama katılması için gayretlerinin olduğunu aktaran Karaloğlu, "Bu bağlamda son altı ayda Diyarbakır'da 12 yeni kadın kooperatifi kuruldu. 2 tane daha vardı. Şu an da 12 ilçemizde 14 üreten kadın kooperatifimiz var. Hedefimiz her ilçede mutlaka bir tane olması." diye konuştu.

5 kadın kooperatifinin geçen dönem Ticaret Bakanlığından hibe almaya hak kazandığını vurgulayan Karaloğlu, amaçlarının, alınan hibeleri, kazanca ve kadınların gelirinin arttırılması için kullanılması olduğunu anlattı.

Karaloğlu, kadınları hayat ağaçları, baş taçları olarak gördüklerine işaret ederek, şöyle konuştu:

"Bugün farkındalık yaratma, meseleleri konuşma, geleceğe dönük hedefler belirleme günü. Dünyanın her yerinde maalesef kadına karşı şiddet, kadın cinayetleri ciddi bir problem. Akşamları televizyonda haberleri izleyemez hale geldik. Erkek olarak utanıyoruz ama hedefimiz bu ayıptan hem ülkemizi hem insanlığı bir şekilde kurtarmak. Bunun içinde mücadele etmeye yeni doğan çocuktan ölünceye kadar eğitimle bu problemi çözmek için mücadele edeceğiz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hasan Namlı

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