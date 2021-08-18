Diyarbakır Valisi Karaloğlu'ndan 16 yaşındaki Seher'in eğitimine destek

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dar gelirli Hubel ailesinin 16 yaşındaki kızları Seher'in eğitimini sürdürmesi için destek olacaklarını söyledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, dar gelirli Hubel ailesinin 16 yaşındaki kızları Seher'in eğitimini sürdürmesi için destek olacaklarını söyledi.

Memduh ve Zinet Hubel ile kızları Seher'i makamında kabul eden Vali Karaloğlu, burada aile ile bir süre görüştü.

Karaloğlu, burada yaptığı konuşmada, özellikle kızlar olmak üzere çocukların okula gitmesi için her şeyi seferber ettiklerini söyledi.

Hubel'in eğitimine devam etmesi için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını söyleyen Karaloğlu, "Kız çocukları okusun diye bir gayretimiz var. İnşallah Seher de okusun hedefi olan polisliğe de ulaşsın. Biz destek verelim, anne ve baba olarak siz de destek olun. Bütün gayretimiz, bütün amacımız Diyarbakırlı gençlerin daha çok eğitimden istifade etsinler, daha çok güzel eğitim alsınlar. Ülkelerine, milletlerine, ailelerine faydalı birey olsunlar." ifadelerini kullandı.

Yeni eğitim-öğretim yılında 10. sınıfta okuluna devam edecek olan Seher Hubel de hayatta bazı zorluklarla karşılaşınca okumanın önemini daha iyi anlayabildiğini belirtti.

"Okumayı çok istiyordum." diyen Hubel, "Vali beye çok teşekkür ediyorum. Artık hayallerime kavuşabileceğim, çok mutluyum. Bütün devlet yetkililerine teşekkür ediyorum, bu imkanı verdikleri için." şeklinde konuştu.

Vali Karaloğlu, ziyaretin ardından Hubel'e içinde kırtasiye malzemesi olan çanta ile tablet ve kitap hediye etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Kaplan