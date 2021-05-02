Diyarbakır Valisi Karaloğlu, merkez ilçelerde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, merkez ilçelerde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, merkez ilçelerde yapımı devam eden yol çalışmalarını yerinde inceledi
Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde devam eden yol yapım yenileme ve düzenleme çalışmalarını denetledi.

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, Büyükşehir Belediyesinin merkez Kayapınar ve Bağlar ilçelerinde devam eden yol yapım yenileme ve düzenleme çalışmalarını denetledi.

Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığının kent merkezinde başlattığı yenileme ve düzenleme çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Ekipler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde azalan trafik yoğunluğundan faydalanarak merkez Kayapınar ilçesi Mahabad Bulvarını Diclekent Bulvarına bağlayan Dünya Kavşağı'nda düzenleme çalışmalarına başladı.

Kavşakta yapılan çalışmaları ve Bağlar ilçesinde yenileme çalışmaları devam eden Evrim Alataş ve Siverek caddeleriyle ilgili inceleme yapan Karaloğlu, yetkililerden bilgi aldı.

Karaloğlu, sıcak asfalt serme çalışmaları tamamlanan Evrim Alataş Caddesinde bir an önce kaldırım, refüj ve aydınlatma sistemlerinin yapılması için talimat verdi.

Çalışmaların güzel bir şekilde devam ettiğini ifade eden Karaloğlu, "Diyarbakır'ımızda problemli cadde, bulvar, kavşak kalmayana dek çalışmalarımız devam edecek inşallah." dedi.

Denetimlerde Karaloğlu'na, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Ayhan Kardan ve daire başkanları eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Sıddık Kaya

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