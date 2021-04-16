Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Manda Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu
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Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Manda Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu

Diyarbakır Valisi Karaloğlu, Manda Süt İşleme Tesisinde incelemelerde bulundu
Anadolu Ajansı / Osman Bilgin - Haberler | Güncel

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez Bağlar ilçesinde Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından faaliyete geçirilen Diyar-i Manda Süt İşleme Tesisini ziyaret etti.

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Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, merkez Bağlar ilçesinde Manda Yetiştiricileri Birliği tarafından faaliyete geçirilen Diyar-i Manda Süt İşleme Tesisini ziyaret etti.

Vali Karaoğlu, tesiste yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada, Diyarbakır'ın manda varlığı bakımından Türkiye'de ikinci sırada olduğunu söyledi.

Manda yetiştiriciliği için Dicle Nehrinin önemine dikkati çeken Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Nehrin kenarındaki köylerde daha çok vatandaşımız mandacılık yapıyor. Çamur olmadan, su olmadan mandacılık olmaz. Birlik şu anda düzenli çalışmalarıyla hem süt toplama faaliyetlerinde bulunuyor hem de topladığı manda sütünü yüzde 100 başka süt karıştırmadan satışa sunuyor. Diyar-i Manda markası ile Diyarbakır Manda Birliği, yüzde 100 manda sütünden peynir, yoğurt, kaymak, tereyağını satış noktalarına ulaştırıyor."

Karaloğlu, Türkiye'nin her yerinde yüzde 100 manda sütünden ürün arayanlar için Diyarbakır Manda Üreticiler Birliği'nin doğru adres olduğunu ifade etti.

Vali Karaloğlu'na, Türkiye Damızlık Manda Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Hüseyin Yılmaz, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Diyarbakır İl Koordinatörü Hikmet Güneş, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Ertan Atalar eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Osman Bilgin

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