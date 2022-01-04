Diyarbakır Valisi Karaloğlu: Kentin kaybettiği yılları telafi edeceğiz

DİYARBAKIR (DHA) - DİYARBAKIR Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, kentin 2021'de istihdam, üretim ve ihracatta ivme yakaladığını belirterek, " Diyarbakır'ı kaybettiği yılları da telafi edecek şekilde geleceğe taşıyacağız" dedi.

Diyarbakır Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Münir Karaloğlu, Tekstil Kent'te 400 kapasiteli bir tekstil fabrikasının açılışını yaptı. Tekstil Kent'te 19'uncu fabrikayı açmanın gururunu yaşadıklarını belirten Vali Karaloğlu, " Diyarbakır, yatırımla, istihdamla, üretim ve ihracatıyla 2021'i iyi kapattı. 2021'i her anlamda pozitif bir gündemle kapadık. 2022, 2021'den daha iyi olacak. Geçen sene biz 2021'e Tekstil Kent'te 15 fabrika hedefiyle başlamıştık. Bugün 19'uncu fabrikayı hizmete açtık" dedi.

Vali Karaloğlu, kurdele kesiminden sonra beraberindekilerle tekstil fabrikasını gezdi ve işçilerle yemek yedi.